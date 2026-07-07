加拿大筹购下一代潜舰 德国TKMS雀屏中选

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（法新社多伦多6日电） 加拿大总理卡尼今天表示，加国已选定德国蒂森克虏伯海事系统公司（TKMS）打造价值数十亿加币的下一代潜舰舰队。当前正值加拿大政府积极加强与北约欧洲盟国的防务合作。

卡尼（Mark Carney）在启程前往土耳其参加北约峰会前宣布这项重磅军购。

加拿大现役英制的维多利亚级（Victoria-class）潜舰将在10年内陆续除役。

渥太华于2024年启动新潜舰采购程序，规划购买12艘新潜舰，去年8月宣布两家决选厂商，分别是德国的TKMS和南韩的韩华海洋（Hanwha Ocean）。

卡尼在大西洋沿岸城市哈利法克斯（Halifax）搭机前往北约峰会前宣布，TKMS从与南韩对手的竞争脱颖而出。

卡尼指出，加拿大接下来将与TKMS展开为期约18个月的专属谈判，商讨12艘潜舰采购计画。但他表示加拿大保留与韩华海洋谈判的权利，以免届时与TKMS谈不成协议，只是这个可能性不高。

他以保密为由未透露合约金额，但表示此案将为加拿大经济带来「数百亿加币」产值。

南韩团队为争取合约据称祭出多项诱因，包括与加拿大本地钢铁及汽车等产业建立高利润合作关系。

不过加拿大国际治理创新中心（Centre for International Governance Innovation）国防政策专家华克（Wesley Wark）告诉法新社，单凭卡尼希望与欧洲北约盟国合作的意愿，TKMS始终有优势。

华克说：「我认为北约因素最终成为决定关键。」