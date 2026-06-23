加拿大蒙特娄枪击案酿3死 包括嫌犯

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（法新社蒙特娄22日电） 加拿大蒙特娄今天中午发生一起枪击事件，枪手在住有部分犹太居民的社区射杀一名平民，随后与赶抵现场的警方发生枪战，造成一名员警丧命，枪手随后也遭警方击毙。

这起事件发生在住有部分犹太居民的社区，当地有犹太洁食市场与餐厅，但警方拒绝评论可能的犯案动机，也未说明这起事件是否属于仇恨犯罪或恐怖行动。

法语公共广播机构加拿大广播电台（Radio-Canada）报导，这名枪手与厌女的「非自愿独身者」（involuntary celibate, incel）意识形态有关。

2018年多伦多厢型车冲撞行人攻击案的凶嫌，也是受到这种思想驱使，那起事件是加拿大死伤最惨重的杀人案之一，共造成10人死亡。

「非自愿独身者」指一群异性恋男性，由于找不到女性伴侣而走向极端，采取报复性的犯罪行动或暴力攻击。

蒙特娄警察局长达格尔（Fady Dagher）表示，这起事件是「一场悲剧，一场恶梦」，警方在上午11时30分左右获报蒙特娄雪山社区（Cote-des-Neiges）发生枪击案，赶赴现场后与身穿类似军装的凶嫌发生枪战。

达格尔说，1名男警员中弹身亡，另1名女警员身受重伤，所幸没有生命危险。他强调，目前还未掌握凶嫌的犯案动机，「现阶段必须高度谨慎，切勿听信谣言」。

关于遭杀害的民众，相关细节目前仍不清楚。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）表示，他对这起暴力事件感到「惊恐」。

由于枪击案发生在犹太社区，立即在网路上引发议论，认为这又是加拿大境内另起反犹暴力事件。

自巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日袭击以色列、以色列随后在加萨走廊展开军事行动以来，加拿大境内针对犹太人的犯罪报案数大幅攀升。

加拿大知名民间团体「以色列及犹太事务中心」（CIJA）表示，正密切关注相关情况。