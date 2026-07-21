加拿大野火肆虐 受灾面积相当于比利时国土

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（法新社蒙特娄20日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）表示，加国正面临史上「最严重的」野火季之一，目前仍有近1000处活跃的起火点，受灾面积相当于比利时国土。

夏季才过一半，加拿大几乎所有省分与地区都受到波及。安大略省一场大规模野火已迫使大批民众撤离，浓烟甚至飘散至美国东岸。

尽管近期降雨略微减缓野火蔓延速度，但截至今天，全国仍有逾200起野火尚未获得控制。

目前已动员5000多名消防员与300辆消防车投入救灾，加拿大军方也已出动协助。截至目前，已有300万公顷土地遭野火烧毁。

魁北克省当局表示，美国与法国的救援人力已于周末抵达，协助处理该省西北部「庞大的救灾工作量」。

不过，蒙特娄魁北克大学森林研究中心教授贝哲洪（Yves Bergeron）指出，这些野火多发生在偏远、道路难以抵达的地区，「认为我们能有足够消防人力扑灭所有野火，并不切实际」。

贝哲洪表示:「重要的是把心力集中在保护村庄与基础设施上。」

加拿大拥有2亿7000万公顷的北方针叶林，也就是高纬度环境下的森林，占全球北方林带的28%。这类森林天生容易受到闪电引发的野火影响，火势会透过树冠迅速蔓延，难以控制。

贝哲洪说：「不像加州森林可以透过疏伐等方式采取预防措施，北方针叶林非常茂密，难以控制。」