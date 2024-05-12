加泰隆尼亚议会选举独派重挫

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（法新社巴塞隆纳12日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区今天举行议会选举，近99%选票完成计票结果显示，执政十年的独派无法过半，总理桑杰士政党的分支「加泰隆尼亚社会党」领先态势明确。

前自治区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）走强硬路线的「全力为加泰隆尼亚党」（JxCat）、将卸任自治区政府主席阿拉冈尼斯（Pere Aragones）所属较温和的「加泰隆尼亚左翼共和党」（ERC）、强硬左翼小党「人民团结候选人党」（CUP）共获议会135席的59席，远低于过半所需的68席。

伊拉（Salvador Illa）领导的「加泰隆尼亚社会党」（PSC）拿下42席，比2021年2月上次选举增加9席，但这也意味他们仍需结盟才能过半而执政。

尽管加泰隆尼亚社会党于上次议会选举囊括最多选票，却无法拼凑出执政所需的多数。独派上届则掌握74席而执政。

在几乎所有选票完成计票下，全力为加泰隆尼亚党拿下略多于上次选举的35席，加泰隆尼亚左翼共和党得到20席，比2021年暴跌13席，人民团结候选人党则从9席减为4席。

最终席次排除独派回归的可能，堪称主导2017年拙劣独立公投、引发西班牙数十年来最严重政治危机的普伊格蒙特一大挫败。

对桑杰士（Pedro Sanchez）而言，从独派手中夺回加泰隆尼亚，堪称他致力扭转分离运动引发危机的一大胜利。