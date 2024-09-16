加航与机师工会达临时协议 避免航班停飞损失经济

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（法新社渥太华15日电） 加拿大航空（Air Canada）今天表示，已赶在罢工前最后一刻与旗下机师达成暂时性协议，以防罢工造成航班停飞，对经济造成严重损失。

法新社报导，加航在谈判关键的午夜期限过后数分钟宣布达成这项协议。若未达协议，今天起将有数百个航班被取消。

加航声明指出：「加航已与国际航空公司机师协会（ALPA）工会达成一项为期4年的暂时性集体协议，ALPA代表加航及旗下廉航加拿大红色航空（Air Canada Rouge）超过5200名机师。」

此前，双方已历经约15个月的谈判。

过去一周，代表加拿大超过20万家企业的团体纷纷呼吁政府介入，但加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）拒绝这项要求，并称「数百万加拿大民众都期待劳资双方能解决这个问题」，向劳资双方施压。

若未达成协议，双方可在15日午夜发出劳方罢工或航空公司停摆的72小时通知，这将造成加航最快在18日起阶段性关闭或全面停飞。

国际航空公司机师协会一直以来都在推动大幅加薪，以缩小加拿大和美国机师的薪资差距，并称这项协议「能在协议期间内，为加航机师们额外带来加币19亿元（约新台币454亿元）的价值」。

加拿大航空飞往47个国家，旗下670个航班平均每天载运旅客11万人次。（译者：纪锦玲）