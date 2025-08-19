The Swiss voice in the world since 1935

加航空服员无视复工令继续罢工

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社多伦多18日电） 加拿大航空公司罢工空服员今天矢言将无视加国劳工仲裁机构再次下达的「复工令」。不过他们同时恢复与资方谈判，试图结束这场已使全球50万人行程受影响的罢工行动。 加拿大航空公司（Air Canada）约1万名空服员16日凌晨起开始罢工，坚称公司未能解决他们对于加薪及补偿登机期间无偿地勤工作等诉求。

直飞全球180个城市的加航表示，空服员罢工已迫使大量航班取消，影响50万名旅客。

加拿大劳工政策部长海杜（Patty Hajdu）周末援引法律条文中止罢工，强制劳资双方进入具有约束力的仲裁程序。 海杜介入后，加拿大产业关系协议会（CIRB）昨天下令空服员重返工作岗位。 空服员工会表示将无视该命令，迫使加航撤回恢复部分航班服务的计画。 代表空服员谈判的加拿大公共服务雇员工会（CUPE）主席韩考克（Mark Hancock）对记者说，「必须在谈判桌上找到」解决方案，工会不会遵守仲裁机构的裁决。 他强调，「我们谁都不想违法」，但是维护于航班延误期间被要求投入地勤工作数小时却「分文未得」的会员权益，工会不会退缩。

韩考克说：「如果加拿大航空以为飞机能在今天下午照常起飞，那就大错特错。」

工会今天稍晚表示，已恢复与加航谈判，作为「持续试图达成公平协议」的一环。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
12
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
29
56 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
13
12 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团