加萨人质有家归不得 家属要求尼坦雅胡辞职

3 分钟

（法新社耶路撒冷30日电） 以色列抗议群众今天在特拉维夫发动两场示威，要求释放深陷加萨的人质，同时也批评政府以哈战争处理方式，满满抗议人潮让这个以国最大城市的环城道路水泄不通。

警方以高压水柱对付纵火的抗议人士，并用卡车封锁公路的两线车道。

在耶路撒冷（Jerusalem），数百人在总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的家门外聚集，要求他辞职。以色列媒体报导，全国各地都出现规模较小的反政府抗议。

在特拉维夫（Tel Aviv），针对巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）迟迟不释放人质，焦急的家属呼吁民众下周在以国国会前举行大规模集会。

代表部分人质家庭的「人质及失踪家庭论坛」（Hostage and Missing Families Forum），领袖之一艾尔贝格（Shira Elbag）激动地恳求以色列民众向尼坦雅胡施压，让她去年10月7日遭掳走的19岁女儿利丽（Liri）得以回家。

艾尔贝格表示，「现在是走出去对抗冷漠，为生命而战的时刻」。

她在重新命名为「人质广场」的每周例行示威地点，向规模比平常更大的群众说：「请大家一起走上街头，发出团结而清楚的声音：现在就把（人质）带回家！」

与此同时，反政府的抗议群众聚集在国防部附近，把人质命运归咎于尼坦雅胡。群众在尼坦雅胡脸部照片旁写着：「你是上级，你就要负责。 」

警方表示这场示威活动为违法行为，称抗议者为「暴徒」，因为他们涌入环城道路，堵塞车道1个多小时。

哈玛斯去年10月7日掳走了约250名人质，以色列认为其中130人仍被扣押在加萨，包括推定已丧生的33人。

宾阿米（Raz Ben Ami）一度遭掳为人质，但在卡达和美国斡旋下于去年11月获释。她今天直接向尼坦雅胡喊话，要尼坦雅胡告诉下周在开罗（Cairo）和杜哈（Doha）进行谈判的协商代表，「没有协议就不用返国」。

19岁女儿至今未归的艾尔贝格说，「利丽和其他人质目前的经历，让我忧心的无法阖眼。已经176天了，不要再找藉口了。」