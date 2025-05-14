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加萨人道情势危急 联合国呼吁迅速采取行动

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（法新社纽约联合国总部13日电） 联合国人道事务主管今天呼吁联合国安理会采取行动，「避免加萨发生种族灭绝」情形，并严厉谴责以色列在巴勒斯坦领土上的行为。

联合国人道事务副秘书长佛莱彻（Tom Fletcher）要求以色列解除对加萨走廊（Gaza Strip）的援助封锁。

佛莱彻表示：「对那些被杀害的人、无法发声的人来说，事到如今你们还需要什么证据？」他问说：「诸位会采取果断行动，防止种族灭绝、确保国际人道主义法获得遵守吗？」

他指控以色列「蓄意且无耻地将不人道的情况加诸于这个巴勒斯坦占领区的民众身上」。

佛莱彻表示，联合国各机构的「救命物资」已在边境待命，随时准备好运送，但以色列拒绝放行。他同时形容以方在放行援助方面所设条件只是「虚应的幌子」。

他告诉联合国安全理事会，以色列「把挨饿当作筹码」，是「蓄意转移注意力，是更多暴力和进一步驱逐行为的遮羞布」。他说，「如果这一切对诸位还有意义，那就不要参与其中。」

以色列在援助运送方面的提议细节迄今未对外公开。佛莱彻说，内容「实际上把许多人排除在外，包括身障人士、老弱妇孺以及伤者」。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月突袭以色列，法新社汇整官方数据的结果显示有1218人丧生，其中多为平民。事发后以色列随即对哈玛斯控制的加萨走廊发动攻击，当地卫生单位数据显示，迄今造成至少5万2908人身亡，死者多为平民。

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