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加萨停火协议受到考验 以色列袭击行动酿9死

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（法新社加萨15日电） 加萨民间防卫机构表示，今天有9人命丧以色列的袭击行动之中，当中包含新闻从业人员，恐进一步危及以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」之间摇摇欲坠的休战协议。

加萨传出发生袭击行动后，哈玛斯（Hamas）指控以色列「公然违反」双方今年1月19日以来遵守的休战协议。

以哈2023年10月在加萨走廊爆发战争，并于今年1月达成协议，让历时15个月的战火暂时平息。第1阶段休战协议虽于3月1日到期，且接下来的协议仍无着落，但以哈双方皆展现克制，未再度全面开战。

哈玛斯高阶官员12日表示已在杜哈（Doha）展开新的协商工作；以色列同样派遣了斡旋人员。

而今天，加萨民间防卫机构发言人巴萨尔（Mahmoud Bassal）告诉法新社，「9名烈士被转送（医院），包括多名新闻从业人员和几名凯尔慈善组织（Al-Khair Charitable Organisation）的工作人员」。

他说，这起杀戮事件起因于以色列在加萨北部贝特拉希亚（Beit Lahia）用无人机锁定一辆车，并用炮火袭击同一地区。

以色列则表示，以军在贝特拉希亚地区利用无人机，打击2名威胁以军的恐怖分子。

「接着，另外几名恐布分子拿走那个无人机操作设备，接着进入一辆车。以军进而袭击这群恐怖分子。」

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