加萨停火协议达成 拜登辛苦耕耘川普收割

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（法新社华盛顿15日电） 以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）达成停火协议，让美国总统拜登尝到了五味杂陈的胜利滋味；再过几天，拜登就要将白宫大位移交给候任总统川普。

法新社报导，拜登去年5月31日首度提出以色列与哈玛斯停火协议蓝图，但外交努力一再失败，尽管美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月在特拉维夫（Tel Aviv）警告说，这可能是双方达成协议的最后机会。

美国总统当选人川普内定的驻中东特使魏科夫（Steve Witkoff）本月11日与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面，以推动加萨停火。

在协议达成之际，魏科夫和拜登的中东特使麦格克（Brett McGurk）一同会见了以哈之间的重要调解人卡达领袖，成了美国近代史上前所未见的场面。

川普很快夸口说，这项「史诗级」的协议，是因为他去年11月当选美国总统「才得以实现」。

记者询问拜登，以哈达成停火协议究竟该归功于他还是川普时，拜登回应道，「这是在开玩笑吗？」说完便离去。

即将卸任的拜登在向全国发表告别演说前表示，让川普团队参与这次加萨停火谈判，是要让美国「齐力发声」。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，有好消息传出时，各方争相居功的情况并不罕见。

她谈到拜登时说：「我能说的是，总统做到了（促成加萨停火）。」

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）中东计画主任艾特曼（Jon Alterman）同意川普胜选后所造成的不确定性，有助这项协议达成。

但华府智库中东研究所（MEI）资深研究员卡图勒斯（Brian Katulis）表示，比起川普，更大的因素是中东局势不断变化，哈玛斯及背后撑腰的伊朗都遭受重大打击。

以色列已重挫伊朗在黎巴嫩的盟友真主党（Hezbollah），并摧毁了伊朗的防空系统，而伊朗在阿拉伯世界的主要盟友、叙利亚阿塞德（Bashar al-Assad）政权在上个月被叙国反抗军推翻。

卡图勒斯说：「我不认为川普的威胁和咆哮对以哈双方有很大影响，我认为达成停火协议主要是拜登和其团队的贡献。」（译者：纪锦玲）