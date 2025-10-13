加萨停火第4天 和平进程一次看

（法新社加萨走廊13日电） 加萨停火协议13日迈入第4天，接下来预计将看到以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）进行换囚，美国与埃及领袖另将主持峰会，寻求为两年战火后开辟和平之路。

美国总统川普（Donald Trump）12日深夜从华府启程前往以色列和埃及，预计13日与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在红海度假胜地夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）举行的加萨和平峰会。

以下为法新社汇整的和平进程：

● 换俘行动

加萨和平协议的核心在于以哈是否履行人质与囚犯交换协议。哈玛斯将释放他们2023年10月7日突袭以色列时掳走的人质，条件是以色列释放境内关押的巴勒斯坦囚犯。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发言人表示，预计13日清晨红十字会（Red Cross）就会接收所有20名在世人质，早于川普促成协议协议设下的正午期限。

发言人指出，一旦确认人质皆全数跨越边境返抵以色列，就会启动巴勒斯坦囚犯的释放程序。

至于多达20多具的人质遗体预料不会在同一天全数归还。一份停火文件指出，若遗体未于72小时内移交，将依协议另行处理。

以色列12日说明，若遗体未于13日归还，将由「一个国际机构」协助搜寻。

另一方面，依据停火协议，以色列将释放250名巴勒斯坦囚犯与1700名自战争爆发后被军方带离加萨、未正式起诉者。

● 加萨峰会

川普与塞西13日在埃及夏姆锡克共同主持加萨和平峰会，预计全球20多国的领袖将与会。

埃及总统府表示，此次峰会旨在「终结加萨战争，强化促进中东和平稳定的努力，为区域安全开启新篇章」。

埃及外交部12日指出，这场「历史性」会议预料将签署「结束加萨战争的文件」。

外交消息人士指出，峰会上签署保证文件的将为参与斡旋的美国、埃及、卡达，也可能包括土耳其。

然而，交战的以色列和哈玛斯均不出席。

预计与会的领袖包括联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），加拿大则由总理卡尼（Mark Carney）代表。

埃及表示共有21国参与，预料派出代表团的还包括欧洲联盟（EU）、阿拉伯联盟（Arab League）、阿拉伯联合大公国、阿曼、巴基斯坦、印尼、印度与德国等。

伊朗虽受邀，但13日已对外表示总统和外交部长均不会出席。

● 加萨人道援助将大幅增加

多个人道组织指出，正准备大规模运送援助品进入加萨走廊，尤其是极缺的粮食。

根据法新社记者现场目击，12日有超过200辆载运救援物资的卡车在加萨走廊以南的克瑞沙洛（Kerem Shalom）关卡卸货，其中包括6辆柴油车与5辆运送瓦斯的卡车，之后空车返回埃及境内。