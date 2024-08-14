加萨停火能阻止伊朗攻击以色列 拜登：这是我的期望

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（法新社加萨走廊13日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天表示，加萨停火协议将能阻挡伊朗对以色列展开报复性攻击。伊朗誓言为哈玛斯领袖之死复仇，使区域紧张局势加剧。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日访问德黑兰出席伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）就职典礼时遇袭身亡，伊朗与其盟友将责任归咎于以色列。

伊朗矢言将为哈尼雅之死报仇。而在哈尼雅丧命的前几个小时，以色列在贝鲁特狙杀黎巴嫩真主党（Hezbollah）的高级指挥官舒库尔（Fuad Shukr）。

西方国家昨天呼吁伊朗停止对以色列发出军事攻击的威胁，但德黑兰当局拒绝接受。

伊朗外交部发言人表示，法国、德国与英国的声明没有对犹太复国主义政权的国际罪行提出异议，反而公然要求伊朗别对侵犯主权与领土完整性的政权采取威慑行动，这样的要求缺乏政治逻辑，违反国际法原则与规则。

当被问及若以色列与哈玛斯达成停战，能否暂缓伊朗袭击，拜登回覆说：「这是我的期望。」

他在纽奥良告诉记者，谈判虽「变得困难」，但他「不会放弃」。

中东紧张局势已因以哈加萨战争剑拔弩张，西方外交官员四处奔走，为防此地爆发大型战事。

联合国负责政治及和平事务的副秘书长狄卡洛（Rosemary DiCarlo）说：「开战10个月以来，区域局势进一步升温的威胁从未如此显着，让人不寒而栗。」

她呼吁各方「结束所有加剧冲突的煽动言论和行动」。（实习编译：杨智恩/核稿：张晓雯）