加萨和平新进展 川普称哈玛斯将解除武装

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天宣布一项关于哈玛斯（Hamas）「全面解除武装」的协议，并称这是迈向在加萨成立巴勒斯坦新政府的关键一步。

哈玛斯尚未立即就这项协议发表声明。不过，在川普宣布这项消息前，熟悉开罗调解谈判的消息人士告诉法新社，哈玛斯正朝着一项涉及解除武装的协议迈进。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「今天，和平理事会就哈玛斯及加萨所有其他武装团体全面解除武装达成历史性协议。这是迈向持久和平与安全的重要一步。」他还说，解除武装将以「精心规划的阶段」进行。

他表示：「在解除武装完成后，以色列军队将撤出，而国际稳定部队（International Stabilization Force ）将与新的巴勒斯坦警察部队合作，共同负责维护加萨居民及周边国家的安全。」川普也感谢埃及、卡达和土耳其在谈判中的斡旋。

哈玛斯解除武装这项棘手问题，一直是推进以色列与哈玛斯自10月以来在加萨实施的停火协议进展时，面临的主要症结之一。

尽管已达成停火，加萨地区暴力事件仍持续发生。根据卫生官员表示，以色列今天发动的攻击造成至少4人死亡，其中包括2名儿童。

埃及官方媒体Al-Qahera News报导，开罗预计将于「近期」举行加萨停火斡旋方会议，参与方包括美国、卡达和土耳其。

该媒体并未说明会议将于何时举行，但表示会议将讨论落实加萨停火计画第2阶段的事宜。哈玛斯及巴勒斯坦各派系已同意这项路线图。

根据川普提出的加萨20点和平计画，停火协议第2阶段将包括哈玛斯解除武装，以及以色列部队逐步撤出加萨。