加萨和平理事会成员 川普点名卢比欧、布莱尔

3 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天点名国务卿卢比欧（Marco Rubio）和英国前首相布莱尔（Tony Blair）担任加萨走廊（Gaza Strip）「和平理事会」（Board of Peace）创始成员。

白宫在声明中表示，川普还任命他的女婿库许纳（Jared Kushner）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及世界银行（World Bank）总裁彭安杰（Ajay Banga）等共7人为创始执行理事会成员。

白宫表示，川普本人将担任和平理事会主席，还说未来数周将公布更多成员名单。

布莱尔因支持2003年美国领导的伊拉克战争而在中东地区备受争议，川普去年表示，他希望确保布莱尔是「大家都能接受的人选」。

川普昨天宣布加萨走廊（Gaza Strip）「和平理事会」成立。这是美国支持终结加萨战火计画第2阶段关键部分。川普表示这是「历来最伟大、最具声望的理事会」。

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技术官僚委员会负责管理战后加萨的日常治理。生于加萨、曾任巴勒斯坦自治政府副部长的沙斯（Ali Shaath）将执掌这个新委员会。

川普今天也任命美国少将杰佛斯（Jasper Jeffers）出任加萨国际稳定部队（International Stabilization Force）指挥官。

美国支持的加萨和平计画最初在去年10月10日生效，促使巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）释放所有人质并与以色列停火。这项计画目前处于第2阶段，但因援助短缺与暴力情事频传蒙上阴影。

与此同时，哈玛斯拒绝公开承诺全面解除武装，而以色列坚持这项要求不容谈判。