加萨官员：以色列轰炸联合国学校 增至40死

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（法新社加萨走廊6日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯治下的加萨走廊官员今天表示，以色列昨夜空袭当地一所联合国学校，造成的死亡人数已攀升至40人。以军声称校内藏有哈玛斯据点。

以军发布声明说，已对加萨走廊（Gaza Strip）纽瑟拉特（Nuseirat）地区一所联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）学校内的哈玛斯（Hamas）据点发动精准空袭，并已「歼灭」数名好战分子。

以色列指控哈玛斯及其在加萨的盟友利用学校、医院及其他民间基础设施做为行动中心，包括UNRWA的设施在内，但好战分子否认这些指控。

位于纽瑟拉特附近的艾格撒烈士医院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，他们收到至少37名死于空袭的烈士遗体，更新哈玛斯政府媒体办公室最初提供的死亡数27人。该办公室痛斥这是一场「可怕的屠杀…使人类蒙羞」。

一名摄影记者看见巴勒斯坦民众正在搬走染血的床垫，并检查这所学校的损坏情况。有些流离失所的加萨民众正暂住这所学校，校内一些地方目前散落破碎的混凝土板。

艾格撒烈士医院一名医护人员表示，以军在破晓前发动另一场空袭，造成纽瑟拉特难民营一栋房屋内6人死亡。目击者表示，能听到这个地区的布赖吉（Bureij）和马加齐（Al-Maghazi）难民营传出猛烈的炮击声。