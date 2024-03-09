加萨情势堪忧 加拿大恢复资助巴勒斯坦难民机构

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（法新社蒙特娄8日电） 加拿大今天宣布，鉴于加萨走廊人道情势严峻，加拿大将恢复对联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）的资助，结束1个多月前与其他约15国一同暂停资助的行动。

统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动闪电攻击后，以色列今年1月指控12名UNRWA员工涉入这场攻击，此后这个联合国机构便一直处于争议焦点。

加拿大国际发展部长霍森（Ahmed Hussen）今天告诉媒体记者：「我宣布加拿大将恢复资助UNRWA。…因为当地人道情况严峻。」

霍森并指出，在七大工业国集团（G7）当中，加拿大是首个恢复资助UNRWA的国家。

美国、英国、德国和日本等约15国1月底暂停资助UNRWA，造成其资金来源减少4亿5000万美元（约新台币142亿元），超过去年所获资金的一半。

在以色列提出指控后，联合国将还活着的UNRWA相关员工开除，并展开内部调查。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也成立一独立小组来评量UNRWA及其中立性。

霍森今天透露，加拿大已经阅读过相关调查的临时报告，「内容令我们放心」。

霍森另宣布，加拿大将与约旦及联合国的世界粮食计划署（World Food Programme）合作，对加萨进行物资空投，以提供当地民众亟需的粮食和其他必需品。

他警告说：「我们看到加萨部分地区有出现大规模饥荒的严重风险，特别在北部地区。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）