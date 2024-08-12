加萨战争伤亡增加 哈玛斯要求执行拜登停火计画

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（法新社加萨走廊11日电） 在巴勒斯坦人躲避以色列新军事行动的同时，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）今天敦促加萨战争调解人应执行美国总统拜登所提停火计画，而不是举行更多的谈判。

哈玛斯发布上述声明的前一天，以色列空袭加萨市（Gaza City）一间安置流离失所巴勒斯坦人的学校，造成93人丧生，这是以色列和哈玛斯自去年10月7日爆发战争以来，死伤最惨重的单次攻击行动之一。

加萨（Gaza）死伤惨重，加上与伊朗结盟的激进组织领导人遇袭身亡，引发各界担心战争可能扩大。国际调解人邀请以色列和哈玛斯恢复谈判，希望达成停火协议，并释放人质。

以色列已接受美国、卡达和埃及的邀请，将参加15日举行的会谈。

哈玛斯今天表示，希望执行拜登5月31日所提停火计画，「而不是进行更多轮谈判或新提案」。拜登方案后来也得到联合国安全理事会支持。

哈玛斯「要求调解人根据拜登愿景及联合国安理会的决议案…提出执行计画，并强迫（以色列）占领者遵守」。

拜登当时公布计画时，称那是一份3阶段「迈向持久停火、释放所有人质的路线图」，并说那是以色列方面的提议。

但在那之后，调解工作并未能达成协议。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则遭指责为了政治利益而拖延战争。