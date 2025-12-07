加萨战争动摇德以关系 梅尔茨首访以色列化解分歧

（法新社特拉维夫6日电） 德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天抵达以色列，这是他上任后首次访问以国。德以两国传统紧密关系曾因加萨战争而动摇，梅尔茨此行强调德国对以色列的支持。

法新社报导，梅尔茨于当地时间晚上近8时抵达特拉维夫（Tel Aviv）班古里昂机场（Ben Gurion airport），由以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）接机，萨尔称梅尔茨是「以色列的朋友」，并表示德国是「重要伙伴」。

梅尔茨稍晚在耶路撒冷会晤以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）。

梅尔茨预计明天参访耶路撒冷的「犹太大屠杀纪念馆」（Yad Vashem），随后与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面。

●德以关系动摇

由于二次大战期间纳粹德国曾大规模屠杀犹太人，因此德国领导人向来将坚定支持以色列，将此视为国家外交政策的基石。

不过，随着巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）于2023年10月7日对以色列发动攻击而引发加萨战争，德国对以色列关系也受到冲击。

今年5月上任的梅尔茨，曾多次批评以色列在加萨的强力军事行动。根据哈玛斯控制的加萨地区卫生部数据，这场战争已造成超过6万9千名巴勒斯坦人丧生，联合国认为相关数字具可信度。

梅尔茨今天表示：「以军在加萨的行动，为我们带来某些难题，我们也作出应对。」但又补充说，以色列有自我防卫的权利。

梅尔茨公开批评以色列，对德国领导人而言并不寻常，但相较国际标准，其态度仍属克制。

今年8月，梅尔茨决定限制用于加萨的德制武器出口。

随后在美国斡旋停火协议，以哈之间全面冲突暂歇后，德国已解除相关出口限制。（编译：纪锦玲）