加萨战争死伤惨重 川普对以色列态度日渐暧昧

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（法新社华盛顿7日电） 在以哈战争爆发初期，美国共和党籍前总统川普高调宣称自己是以色列的终极捍卫者，但随着6个月过去、这场战争造成逾3万3000人死亡后，川普在问鼎白宫之际，对以色列的支持程度日益暧昧不明。

很少避谈特定话题的川普（Donald Trump），在最近2场访谈中，却意兴阑珊地评论以哈战争议题。

他4日与一名保守派电台主持人谈到以军的攻势时说：「我不确定自己是否喜欢他们目前的做法。」

川普与以色列媒体交流时警告说，「炸弹正扔进加萨建筑物」的影片，「对全球而言是非常糟糕的画面」。他并向电台节目主持人修伊特（Hugh Hewitt）强调，「以色列正在输掉公关战」。

华府保守派智库「美国企业研究所」（AEI）外交政策高级研究员蒲蕾可（Danielle Pletka）告诉法新社，「没有人彻底确定川普对以哈战争的看法」，川普近来的言论听起来更像是来自一位「媒体顾问」，而不是总统候选人。

对一些观察家而言，川普暧昧不明的态度，最好从以哈战争对美国大选具有重大利害关系的角度来解释，他目前正与有意争取连任的民主党籍总统拜登（Joe Biden）争夺选票。

值此之际，拜登在处理加萨危机方面遭遇愈来愈多批评声浪。