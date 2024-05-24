加萨指以军空袭酿26死 以方称准备好新一轮休战谈判

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（法新社加萨走廊23日电） 以色列今天对加萨走廊发动毁灭性的空袭，同时也表示准备恢复与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）之间已停滞的谈判，以达成休战和释放人质协议，让去年10月7日爆发的以哈战争停顿下来。

加萨走廊（Gaza Strip）民防机构说，黎明前的两度空袭已造成加萨市（Gaza City）26人死亡，其中包括15名儿童。

加萨走廊民防当局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）说，其中1次的空袭击中达拉杰地区（Daraj）1户人家房屋，造成16人死亡，另1次空袭造成1座清真寺院子内10人死亡。

以色列军方没有立即发表评论。

在加萨走廊贾巴利亚（Jabalia）和拉法（Rafah）也发生激烈巷战，哈玛斯战士及其盟友伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）说，他们向以色列军队发射迫击炮弹。

由于3个欧洲国家22日表明将承认巴勒斯坦为独立国家，以色列及总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面临来自国际社会的停火压力日增。

尼坦雅胡办公室表示，战争内阁已要求谈判代表团「继续磋商让人质获释」。

国际刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席检察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌战争罪和危害人道罪为由，申请对以色列总理尼坦雅胡以及巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」高层领袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人发出逮捕令。

以色列外交部资深官员布利斯坦（Jacob Blitstein）今天告诉爱尔兰、挪威和西班牙的外交人员，3个国家在下周承认巴勒斯坦国家地位后，将会为3国与以色列的关系带来「严重后果」。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）