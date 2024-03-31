加萨援助物资分配紊乱 世卫警告

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（法新社加萨走廊30日报导）今天在加萨的一场物资发送作业引发混乱，现场爆出枪声，红新月会人员表示有5人死亡。

以色列对加萨发动袭击行动迄今近6个月，造成当地物资严重短缺，加萨（Gaza）北部罕见看到有人发放援助物资，过程却出现枪击和踩踏事件，造成5人死亡、数十人受伤。

目击者表示，监督援助物资运送的加萨人员和附近的以色列军队均有开火，惊慌失措的卡车司机迅速将车开走，撞上试图领取食物的民众。

然而，以色列军方表示，「没有所描述事件的相关纪录」。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日跨境对以色列发动致命攻击，造成约1160人丧生，其中多为平民；以色列随后展开报复行动，对哈玛斯控制的加萨走廊发动袭击，迄今夺走至少3万2705条人命，其中多为妇孺。

以色列封锁之下，加萨走廊物资严重短缺。以方后来虽开放救济车队通行，但冗长的检查工作导致一辆辆卡车在埃及-加萨边境外排队。

联合国各大机构一再警告，加萨北部正处于饥荒边缘，直指这是一场「人为」危机。

美国慈善组织「世界中央厨房」（World Central Kitchen）与西班牙非政府组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）从赛普勒斯透过海上运送的援助物资已于今天启航，这是本月第2批来自赛普勒斯的物资。

联合国各大机构一再表示，加萨所需援助太过庞大，要满足这么大量的需求，透过陆路运输是唯一有效率的方式。