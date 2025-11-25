加萨武装分子将移交以色列人质遗体

（法新社耶路撒冷25日电） 巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）与「伊斯兰圣战组织」（PIJ）今天表示，将于格林威治标准时间14时依据与以色列的停火协议，移交一具人质遗体。

哈玛斯与伊斯兰圣战组织在联合声明中表示：「圣城旅（al-Quds Brigades）与艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）将于加萨走廊（Gaza Strip）时间下午4时（格林威治时间14时），移交一具在加萨中部发现的以色列人质遗体。」

圣城旅及艾兹丁・卡萨姆旅是两组织旗下武装团体。

以色列今天稍早表示，伊斯兰圣战组织声称发现一具人质遗体，却延迟移交，这种行为已违反脆弱的停火协议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发表声明指出：「针对伊斯兰圣战组织宣称发现已故人质的相关情况，以色列对其未能立即移交遗体表示严重关切。」

声明中说：「这构成进一步违反协议。以色列要求立即归还仍被扣留在加萨走廊的3名已故人质的遗体。」

在美国居中协调下，以色列与哈玛斯达成停火协议。协议于10月10日生效时，武装分子手中共有20名幸存的人质，以及28具人质遗体。

哈玛斯之后已依停火条款释放所有幸存人质，并归还25具遇害人质遗体。

作为交换，以色列方面已释放近2000名巴勒斯坦囚犯，并归还数百具巴勒斯坦死者遗体。