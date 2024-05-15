加萨死亡人数争议 联合国澄清：妇孺占至少56%

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（法新社拉法14日电） 联合国统计加萨走廊战争死亡人数是根据巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨卫生部数据，引发争议。联合国今天表示，罹难者中至少56%是妇孺。

以色列抨击联合国「如鹦鹉学舌般地重复…哈玛斯的宣传讯息」后，联合国澄清加萨走廊（Gaza Strip）死亡人数的最新细目。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）昨晚在社群媒体X表示：「任何人仰赖恐怖主义组织的假数据以宣扬对以色列的血祭诽谤，都是反犹且支持恐怖主义。」

自去年10月7日爆发以哈战争以来，联合国机构因缺乏管道而仰赖哈玛斯治下的加萨卫生部所提供的死亡统计。此举招致以色列批评，但联合国表示，加萨卫生部战前统计数字被认为可信，并表示「如果条件允许」，将会致力查实这些数据。

加萨卫生部今天表示，自以哈战争爆发以来，加萨至少有3万5173人因为以色列军事行动丧命。加萨有关当局先前一再表示大多数罹难者是妇孺。

不过加萨卫生部提供的最新细目和联合国上周发布的内容似乎引发质疑声浪。

加萨卫生部表示，截至4月30日已完全确认近2万5000名罹难者身分，但无法提供其余近1万名罹难者的身分资讯。

加萨卫生部说，在完全确认身分的罹难者中，40%是男性，20%是女性，32%是儿童；另外8%是年长者，这个类别未按性别细分。

联合国世界卫生组织（WHO）发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）今天说，新的细目是到目前为止所提供「最全面」的细目。

他在日内瓦告诉记者，如果对身分不明者采用同样的比例并假设女性占年长者一半，应可估计在超过3万5000名罹难者中至少有「56%是妇孺」，不过这并未考虑到据信仍在废墟下的数千人中很可能包含更多妇孺，因此保守估计「60%是妇孺」。

联合国人道事务协调厅（UNOCHA）发言人莱克（Jens Laerke）表示，新的细目与先前估计妇孺罹难者占2/3以上并不冲突，加萨卫生部现在提供的只是「关于3万5000人死亡总数中更多分项细节」。