加萨民防机构：以色列空袭酿12死 多为避难民众

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨走廊18日电） 加萨走廊（Gaza Strip）民防机构表示，以色列16日对当地发动的空袭造成至少12人丧命，死者大多是在加萨走廊北部1栋房屋避难的巴勒斯坦流离失所的民众。

以哈战争已爆发超过14个月，尽管美方对达成停火协议表达「审慎乐观」的态度，加萨走廊的暴力冲突仍在持续。

加萨民防机构发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉法新社，以色列凌晨时分空袭加萨北部贝特拉希亚（Beit Lahia）的1栋房屋，造成10名巴勒斯坦人丧生，几个流离失所的家庭在那里寻求庇护。

巴萨尔表示，发生在贾巴利亚（Jabalia）附近的另一次袭击中，有1名儿童丧生，另有数人受伤。贾巴利亚是以色列军队近几个月来的行动重点。

根据加萨民防机构发言人说法，加萨走廊南部一处以色列指定的安全区有1顶帐篷夜间被击中，导致1名巴勒斯坦人死亡。

各方谈判代表表示，长期未有突破的停火协议有望很快达成，将结束战事并释放被囚于加萨走廊的人质。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）昨天表示，「（目前的情况）可以用审慎乐观来形容，尽管这种乐观情绪在很大程度上受到现实条件的限制」。