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加萨烽火恐再起 尼坦雅胡疑施压哈玛斯接受停火条件

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（法新社巴黎18日电） 以色列今天空袭加萨的行动，依分析家之见，有可能是施压手段，迫巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」接受以方休战条件。

以色列于破晓前对哈玛斯（Hamas）控制的加萨走廊（Gaza Strip）发动袭击行动，造成400多人丧生，为以哈1月19日停火协议生效以来最致命的袭击行动。

1月19日生效的这份协议中止了双方自2023年10月7日以来历时15个月的战争，但协议已于今年3月1日到期，且第2阶段的协议看似遥遥无期。

巴黎智库「尚恩．乔瑞斯基金会」（Jean Jaures Foundation）中东问题专家哈尔法（David Khalfa）表示，以色列最新这波对加萨的袭击行动，意在迫使哈玛斯接受美国特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的方案，「延长第1阶段（协议），包括潜在的永久停火」以及释放更多人质。

哈玛斯目前尚未发动军事回应。欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations）高阶政策研究员罗瓦特（Hugh Lovatt）认为，这是因为「哈玛斯不希望被拖进另一场战争」。

尚恩．乔瑞斯基金会的哈尔法表示，哈玛斯战士可能会「放下手上的武器、藏起来…尽可能的销声匿迹，混在当地人群之中」。他补充说，「如果以色列派遣地面部队进入」，哈玛斯战士有可能「执行埋伏突袭行动」。

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