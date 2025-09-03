加萨烽火烧不停 联合国：至少2.1万儿童因战争致残

（法新社日内瓦3日电） 联合国身心障碍者权利委员会今天说，自2023年10月7日以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）爆发战争以来，加萨走廊至少已有2万1000名儿童因战争成为残障者。

联合国身心障碍者权利委员会（UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities）说，在这场已持续近两年的战争中，约有4万500名儿童遭受「新的战争相关伤害」，其中超过一半因此成为残障者。

该委员会在检视巴勒斯坦地区的情势时表示，以色列军方在加萨展开军事行动期间所发布的撤离命令，对于听力或视觉障碍者而言「往往难以取得」，「使撤离成为不可能」。

身心障碍者权利委员会说：「残障人士往往被迫在不安全且有失尊严的状况下撤离，例如没有移动辅助器具，需匍匐于沙地或泥地中前行。」

同时，该委员会说，人道援助物资进入加萨走廊受到限制，使得残障者面临援助严重中断，许多人陷于无粮食、无洁净水源及无适当卫生设施的困境，并须仰赖他人维持生存。

委员会呼吁以色列应采取具体措施，保护残障儿童免受攻击，并实施考虑到残障人士的撤离方案。