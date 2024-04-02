加萨遭以色列空袭 世界中央厨房人员丧命

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨走廊1日电） 数名美国慈善组织「世界中央厨房」工作人员，今天在以色列对加萨走廊（Gaza Strip）发动的袭击中丧命。

安德瑞斯（Jose Andres）是「世界中央厨房」（World Central Kitchen, WCK）创办人兼名厨，他在社群媒体网站X上发文，称该组织「在以色列国防军（IDF）对加萨的空袭中，失去了一些兄弟姐妹，为他们的家人、朋友及整个WCK大家庭感到心碎和悲伤」。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）控制的加萨卫生部门稍早表示，以色列锁定并袭击4名外国援助人员及他们的巴勒斯坦司机的车辆后，他们的遗体被送到加萨中部迪尔巴拉（Deir al-Balah）的医院。

哈玛斯在一份声明中表示，（遇害的）援助人员包括「英国、澳洲、波兰籍，第4人则是国籍未知」，第5名遇害者是一名巴勒斯坦司机兼翻译。

以色列军方在声明中表示，他们正「采最高规格进行彻底调查，以了解这起悲惨事件的情况」，又说「一直在与世界中央厨房密切合作」，向巴勒斯坦人提供援助。

法新社记者在位于迪尔巴拉的艾格撒医院（Al-Aqsa Hospital）看到附近躺着5具尸体，上面有3本外国护照。

世界中央厨房参与运送由船只从赛普勒斯送抵的援助物资，并参与加萨临时码头的建设。