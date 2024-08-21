加萨阴霾笼罩民主党全代会 挺巴代表发声

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（法新社芝加哥21日电） 尽管在美国民主党全国代表大会数千代表中仅占少数，30名「不表态运动」成员声量没比任何其他党代表小。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention）本周在芝加哥举行，将正式确认副总统贺锦丽（Kamala Harris）为党籍总统候选人。与此同时，隶属「不表态运动」（Uncommitted Movement）成员的党代表则计划表达对加萨战争的不满。

来自8个州的30名成员声称他们代表大约70万选民。虽然乐见总统拜登7月21日退选之举，他们对于由贺锦丽接棒抱持谨慎和怀疑态度。

明尼苏达州党代表穆罕默德（Asma Mohammed）告诉法新社：「这个党必须改变。对于挺以色列种族灭绝政权又死不认错的人，我歉难感到遗憾。」

穆罕默德本来期盼来到芝加哥能够看到民主党内出现不同观点，没想到全代会助讲嘉宾没有人替巴勒斯坦人发声，令她失望。

她说：「我知道她（指贺锦丽）比拜登更有同理心，这部分我真的有看过。但是坐而言，不如起而行。」

「不表态运动」要求将一直在加萨医院工作的美国儿科重症医师哈吉-哈山（Tanya Haj-Hassan）加入助讲名单，让数以千计党代表听见以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）冲突的第一手见闻。

然而，大会截至目前只同意在主会场附近的麦考米克会展中心（McCormick Place）次会场举办座谈会，与会者描述的战争惨况令听者落泪。