加萨陷人道恶梦 联合国：不见正常体型新生儿

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（法新社纽约联合国总部15日电） 联合国官员今天指出，加萨（Gaza）的人道处境对母亲与婴儿而言是场「恶梦」，医师通报新生儿体型瘦小、虚弱多病，产妇甚至被迫在无适当麻醉情况下接受剖腹手术。

联合国人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾伦（Dominic Allen）在耶路撒冷举行的视讯记者会上说：「我个人本周将离开加萨，我为加萨100万名妇女与女孩（的处境），特别是为每天平均180位分娩的妇女感到恐惧不安。」

艾伦造访加萨北部仍提供孕产服务的医院，在当地这种需求特别庞大。他说：「医师们回报，他们再也看不到体型正常的婴儿。悲哀的是，他们看到的是更多死产…更多新生儿夭折，部分是因营养不良、脱水与并发症导致。」

加萨当前的复杂分娩案例数量，大约是以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）爆发战争前的两倍，孕妇们感到压力沉重、恐惧不安、进食不足、筋疲力竭，而护理人员往往缺乏必要物资。

他说：「我们接获通报，剖腹手术使用的麻醉剂不足，这又是令人难以想像的事。那些母亲应该紧紧怀抱着他们的婴儿，那些孩子不该被装在尸袋内。」

然而，以色列在追求摧毁哈玛斯的既定目标时捍卫其政策，称联合国应该运送更多援助物资到饱受战火蹂躏的加萨，驳斥联合国与非政府组织声称以色列繁杂的检查阻挠粮食等必需品运入的说法。

艾伦说，以色列当局拒绝让联合国人口基金运送一些物资，像是助产士使用的器具，或是移除了手电筒与太阳能板等物资。

他说：「这不仅仅是人道危机，这是一场恶梦。这是超越灾难…的人道危机。」

他说，他在搭车经过加萨时看到的场景着实令他心碎。艾伦说，他经过或交谈过的每个人都「憔悴不堪、骨瘦如柴、饥肠辘辘」，每天都为了生存奋战而变得疲惫不堪。