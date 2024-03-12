加萨难民：鲜血和痛苦是这个斋戒月味道

3 分钟

（法新社加萨走廊12日电） 本应充满喜乐的伊斯兰教斋戒月昨天揭开序幕，但战火延烧逾5个月的加萨走廊笼罩饥荒、疾病、流离失所的阴影。居民说，「鲜血、痛苦、别离、压迫」将成为这个斋月的味道。

穆斯林世界昨天迎来伊斯兰教神圣的斋戒月，但以色列对加萨走廊的轰炸并未停歇，人道主义危机也不断加剧。

由于粮食和其他援助物资的运输缓不济急，联合国在报告中引述巴勒斯坦伊斯兰激进组织哈玛斯（Hamas）治下的加萨卫生部指出，已有25%当地人口命丧营养不良和脱水，其中包括许多儿童。

过往，在斋月期间，穆斯林可于日落后享用丰盛的开斋饭，结束一日封斋。出身甘尤尼斯市（Khan Yunis）、目前在加萨最南端拉法��（Rafah）避难的居民马斯里（Mohammad al-Masry）说，昨晚他的开斋饭只有「罐头和豆子」。拉法市现有多达150万名流离失所的难民。

马斯里说，「我们什么也没准备，流离失所的人能有什么？我们丝毫感受不到斋戒月的喜乐。天气这么冷，大家只能栖身帐篷。」

同样来自甘尤尼斯市的马塔（Om Muhammad Abu Matar）也说，「鲜血、痛苦、别离、压迫」将成为这个斋月的味道。

过去数周里，援助团体早已就加萨的饥荒风险提出警告。联合国通报，运送粮食和物资进入加萨北部尤其困难。

世界粮食计划署（World Food Programme）执行主任马侃（Cindy McCain）说：「时间所剩无几。送到加萨北部地区的粮食数量若未呈指数增长，饥荒迫在眉睫。」

甘尤尼斯居民曼苏尔（Zaki Abu Mansour）昨天在拉法避难中心告诉法新社，他在斋月前所吃的最后一顿饭非常寒酸，至于明天的晚餐在哪里，他也不知道。

他指着帐蓬的角落说，「这就是我的厨房，只有1颗蕃茄、1条黄瓜，此外没有其他东西。我也没钱再购买其他东西了。」