助开发中国家抗气候变迁 法国肯亚巴贝多吁徵全球碳税

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎8日电） 法国、肯亚与加勒比海国家巴贝多等3国领袖今天敦促对国际航运等经济活动徵收更多全球性二氧化碳排放税，以帮助开发中国家应对气候变迁。

在联合国气候峰会11日将于亚塞拜然登场前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、巴贝多（Barbados）总理莫特里（Mia Mottley）和肯亚总统鲁托（William Ruto）提议采取更多「团结税」措施。

近200个国家预计将在联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）中，就每年应从富裕国家流向较贫穷国家的气候资金数量达成共识，以帮助后者应对气候变迁带来的冲击。

马克宏、莫特里和鲁托投书国际评论网站「评论汇编」（Project Syndicate），当中写道：「有些大范围经济活动缴的税普遍过低，却正在污染地球。这包括海运、航空业及无庸置疑的化石燃料产业。」

文中指出，化石燃料业因为政府补贴，实际上享有低税率。他们引述国际货币基金（IMF）的估计，2022年化石燃料业获得的补贴总额高达7兆美元（约新台币225兆7500亿元）。

3人提议，比方对海运业徵收每吨100美元碳税，每年便可筹到800亿美元（约新台币2兆5800亿元）；对化石燃料开采活动徵收每吨5美元碳税，每年就能筹资2100亿美元（约新台币6兆7700亿元）。

3人认为，藉由这类团结税措施，即使只是将资源局部重新分配，也能确保提供开发中国家一大可预期气候资金来源。

他们点名去年成立的一个相关工作小组，已持续研究对海运、航空、化石燃料和金融交易等领域课徵碳税的可行性，以及探索对塑胶或加密货币课徵碳税等选项。

文中提到，这个工作小组预计明年初公布几项具体提案，希望COP29支持最快明年将提案付诸实行。