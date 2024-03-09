匈牙利总理奥班晤川普 拜登把握机会批评

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（法新社费城8日电） 美国总统拜登今天批评前总统川普会见匈牙利总理奥班（Viktor Orban），称奥班「寻求独裁」。拜登与川普很可能在今年11月总统大选再度对决。

奥班今天前往美国佛罗里达州拜访「好友」川普，他不吝表态希望共和党籍的川普重返白宫。

民主党籍的拜登在造势活动上多次抨击川普，他对支持者说：「大家知道他今天要在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）见谁吗？匈牙利的奥班，这人曾直接了当说他不认为民主有用，且正寻求独裁。」

拜登还说：「我眼中的未来是捍卫民主，而不是贬低民主。」

奥班今晚在脸书（Facebook）张贴他与川普的合照，背景似乎是川普的海湖俱乐部别墅。

奥班以英语写道：「总统先生，让美国再次伟大吧！」

奥班的幕僚帕品（Gladden Pappin）向法新社证实奥班确实与川普见了面，并说「这次来访凸显美国与匈牙利保守派之间建立关系，以及川普总统11月当选可能带来的利益。」

拜登先抨击川普鼓励俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）侵略欠缴会费的北大西洋公约组织（NATO）成员国，随即提到川普与奥班会面一事。

在俄罗斯2022年2月开始侵略乌克兰后，匈牙利是唯一仍与克里姆林宫维持紧密关系的欧盟成员国。