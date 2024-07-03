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匈牙利总理访基辅 敦促乌克兰停火加速谈判

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（法新社基辅2日电） 对俄罗斯友好的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天敦促基辅当局致力与俄罗斯「迅速停火」，以加快和平谈判。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则邀请布达佩斯当局支持他的和平举措。

奥班向来直言不讳批评西方对乌克兰的支持，自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他首次访问乌克兰首都基辅。

奥班说：「我请总统（泽伦斯基）考虑是否…迅速停火可以加快和平谈判。」他还说，这样的停火是「有时间限制的」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则呼吁奥班支持基辅当局与国际伙伴一起推动和平的举措。

他在晚间发表的谈话中表示：「我邀请匈牙利和奥班总理一起投入相关的行动。」

奥班普遍被视为欧洲联盟（EU）国家中最支持俄罗斯的领袖，去年10月曾在北京一场峰会上与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面。

这位2010年上任的民粹主义领袖经常批评欧洲对基辅当局的财政和军事支持，曾暂时阻挡一项价值500亿欧元的援乌包裹方案数周。

奥班也公开反对与乌克兰举行欧盟入会谈判，也反对欧盟对俄国祭出制裁，不过匈牙利目前为止尚未对此动用否决权。

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