匈牙利总理：将成立欧洲议会新党团

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（法新社维也纳30日电） 匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天宣布，他将与奥地利的极右翼政党和捷克中间派政党共同组建一个新的欧洲议会（European Parliament）党团。

奥班在与极右翼「奥地利自由党」（FPOe）党魁基克（Herbert Kickl）以及捷克「不满公民行动党」（ANO）党魁巴比斯（Andrej Babis）的联合记者会上宣布，「我们将担起责任，推出这个新平台和派系。我想明确表示，这就是我们的目标。」

他们在记者会上签署「爱国宣言」，承诺「和平、安全与发展」，而非「布鲁塞尔菁英」阶级带来的「战争、移民和停滞」。

这个称为「欧洲爱国者」（Patriots for Europe）的新党团需要另外4国政党的支持，才能在欧盟议会中获得承认。

匈牙利将从明天起担任欧盟轮值主席国，为期6个月。

奥班矢言在担任主席期间，将推行「强大的欧洲政策」，并以「让欧洲再次伟大」为口号，以对他的「好朋友」、美国前总统川普致敬。

奥班领导的匈牙利极右翼政党「青年民主党」（Fidesz）曾是欧洲议会最大党团、中右翼「欧洲人民党」（European People’s Party）的一员，直到2021年该党因对匈牙利民主倒退的指控而宣布退出党团。