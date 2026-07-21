匈牙利总统换人做 传奇棋后波尔加婉拒提名

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社布达佩斯20日电） 匈牙利西洋棋传奇棋后波尔加（Judit Polgar）今天辞谢总统提名，婉拒总理马格雅（Peter Magyar）邀请加入推动告别奥班（Viktor Orban）时代的改革行列。

波尔加是西洋棋界公认最伟大的女棋手，亲欧保守派总理马格雅原本希望提名这位政治素人出任总统，协助实现他承诺的「政权改革」，告别奥班强硬路线执政16年时代。

波尔加在社群媒体发文说：「我自认没有足够的力量承担团结分裂国家的历史重任，因此我无法接受这项邀请」。

她还说：「我将竭尽所能支持新的、独立且受人尊敬的匈牙利共和国总统达成这些目标。」

马格雅上周透过修宪让声望低迷的总统苏尤克（Tamas Sulyok）下台后，昨天晚间推举波尔加成为「所有匈牙利人都能引以为荣的总统」人选。

波尔加宣布婉拒后，马格雅也在社群媒体上说：「我对她的决定感到遗憾，但我对此表示尊重。」

波尔加7月23日将年满50岁，是2月上映纪录片「狮心棋后：改写棋局的天才少女」（Queen of Chess）主角，她在普遍由男性主导的西洋棋界是唯一曾跻身世界前10名的女棋手，2014年退役。

波尔加也是唯一突破世界西洋棋总会（FIDE）等级分2700分的女性，2700分通常被视为「超级特级大师」（Super Grandmaster）门槛。

匈牙利国会将选出新总统。目前尚不清楚马格雅接下来会提名谁。