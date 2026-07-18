匈牙利总统签修宪案结束任期 前总理奥班盟友将下台

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（法新社布达佩斯18日电） 匈牙利总统苏尤克今天表示，他已签署新通过的宪法修正案，该案将结束他担任国家元首的任期。苏尤克是匈牙利民族主义前总理奥班的盟友。

匈牙利国会议员本月13日通过这项修宪案，这是亲欧盟保守派新总理马格雅（Peter Magyar）推动的措施之一，以削弱奥班（Viktor Orban）及其盟友对国家的掌控力。

根据宪法修正案，明天将是苏尤克担任总统的最后一天，他的任期将在午夜结束。这项修宪案提出的理由声称，匈牙利社会已对他「严重失去信心」。

苏尤克（Tamas Sulyok）透过脸书（Facebook）影片批评这项修正案，但也表示自己无法提出法律挑战，因此「在仔细权衡我的法律选项与个人良知后，我决定依宪法履行我的义务」。

马格雅曾指控苏尤克及其他高层官员是奥班的「傀儡」。马格雅4月在「政权更替」承诺下以压倒性胜利赢得匈牙利国会大选，结束奥班长达16年的执政。

奥班的青年民主党（Fidesz）上周发动抗议，批评这项修宪案为「专制」行径，这也是奥班执政期间经常面临的指控。

一些人权团体也提出批评，人权观察（Human Rights Watch）指出，这样的修法做法「让人想起青年民主党（执政）时代」。

在国会于30天内选出新总统前，国会议长福斯特霍夫（Agnes Forsthoffer）将暂时担任国家元首。