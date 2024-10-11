北京批赖总统国庆演说 布林肯警告中国勿挑衅

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（法新社永珍11日电） 针对总统赖清德的国庆演说遭到中国猛烈抨击，美国国务卿布林肯今天警告北京不要对台湾采取任何「挑衅」行径。

赖总统发表任内第一个国庆演说，中国国台办声称「煽动两岸敌意对抗」、「破坏台海和平稳定」。

在寮国首都永珍出席东亚高峰会（East Asia Summit）的布林肯（Antony Blinken）告诉媒体记者：「中国不应该以任何方式将其（指赖总统国庆演说）作为采取挑衅行径的藉口。」

此外布林肯说，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在东亚高峰会的谈话「了无新意」。

布林肯表示：「我听了他的谈话。我不知道他有没有听我说的话，但是他了无新意。」布林肯也说两人并无直接互动。

在中东议题上，布林肯透露，美国已就人道援助无法进入饱受战祸的加萨走廊（Gaza Strip）北部一事，向盟友以色列表达忧心。

他说：「我对于他们接获的援助不足真的很担心。」布林肯强调，美国已就此事「非常直接地向以色列接洽」。

布林肯同时承诺，会支持黎巴嫩为捍卫自身所做的努力。

他说：「黎巴嫩维护自身权利，以及为国家和自身未来负起责任，显然对其人民有利，且是强大利益。」