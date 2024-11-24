北欧2海底电缆遭切断 瑞典加入丹麦监控中国商船

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（法新社斯德哥尔摩23日电） 波罗的海2条海底光纤通讯电缆日前被切断，疑为蓄意破坏行为，瑞典海岸防卫队今天表示已加入丹麦行列，监控一艘停泊在两国外海的可疑中国船只。

瑞典波罗的海海域内的两条海底电缆，有一部分于本月17、18日遭切断。德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）与德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）怀疑这是一起混合战争。德国联邦政府将协助调查。

瑞典和芬兰警方已立案调查。

追踪船只行踪的网站资料显示，这两条电缆被切断时，中国商船「伊鹏3号」都曾行经附近，但没有迹象显示这艘船涉及破坏事件。

伊鹏3号自19日起即在瑞典和丹麦之间狭窄的喀得加（Kattegat）海峡下锚。

中国外交部否认在这起事件负有任何责任。

丹麦海军20日表示对伊鹏3号进行监控。鉴于伊鹏3号位在公海，局限了丹麦有关当局介入的可能性。

瑞典今天加入丹麦行列。

瑞典海岸防卫队通讯官卡波尔（Linnea Kappel）告诉法新社：「我们可以证实我们在现场…且派出海防队最大船舰之一海神号（KBV001 Poseidon）出勤。」

卡波尔并未讨论海岸防卫队的任务性质，但说他们「在协助（瑞典）警方和检察官」。

她表示，伊鹏3号如果开始航行，「我们将尾随其后」。