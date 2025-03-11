北海船只碰撞起火 专家忧海洋生物恐受多重有毒危害

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（法新社英国格林斯比10日电） 一艘货轮今天在北海撞上一艘由美国军方承租、载运喷射机燃油的油轮，专家警告，外泄的化学物质可能对海洋生物构成多重有毒危害。

「索隆号」（Solong）货柜船今天撞上由美国军方承租、载运喷射机燃油的「史迪纳无瑕号」（Stena Immaculate）油轮。

根据全球航运权威媒体「劳氏日报」（Lloyd’s List）资讯服务，史迪纳无瑕号当时载运约22万桶喷射机燃油，索隆号则载运15个装有氰化钠的货柜，不过目前不清处是否有任何易燃化合物外泄。

在事故引发的有毒危害方面，英国政府英国海事事故调查局（Marine Accident Investigation Branch）发言人指出：「我们的调查团队与支援人员正在搜集证据，并对事故进行初步评估，以决定我们后续的措施。」

环境风险顾问集团ASK顾问公司（ASK Consultants）创办人文斯（Ivan Vince）告诉法新社，「好消息是，这不像原油外泄那样具持久性」。

文斯补充表示，「多数（外泄物质）会快速挥发，没有挥发的也会被微生物快速分解」，但他也警告，这些物质会「杀死鱼类和其他生物」。

艾克斯特大学（University of Exeter）绿色和平研究实验室（Greenpeace Research Laboratories）资深科学家强斯敦（Paul Johnston）说：「我们极度担心这些化学物质对海洋生物构成的多重有毒危害。」

强斯敦还说，喷射机燃油进入了港湾鼠海豚（harbour porpoises）的繁殖区附近水域，而氰化钠则是「一种高度有毒的化学物质，可能造成严重危害」。