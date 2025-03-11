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北海货轮撞油轮引大火 搜救结束1人失踪

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（法新社英国格林斯比10日电） 一艘货轮今天在北海撞上一艘油轮，英国海巡单位在救起36人后，已终止搜寻一名失踪船员的行动。

英国海岸巡防队（HM Coastguard）从「史迪纳无瑕号」（Stena Immaculate）油轮和「索隆号」（Solong）货柜船救起36名船员，其中一人送医治疗。史迪纳无瑕号由美国军方承租、载运喷射机燃油。

海岸巡防队分区指挥官艾特金森（Matthew Atkinson）表示，经过大范围搜索，索隆号上一名船员仍下落不明，因此搜索行动已经结束。

影像可见，英格兰东部外海约16公里处的事故现场冒出大量浓密黑烟，火焰持续窜出，引发外界担心「多重有毒物质危害」。

根据全球航运权威媒体「劳氏日报」（Lloyd’s List）资讯服务，史迪纳无瑕号当时载运约22万桶喷射机燃油，索隆号则载运15个装有氰化钠的货柜，不过目前不清处是否有任何易燃化合物外泄。

海岸巡防队指出，这两艘船在碰撞后的12个小时仍在燃烧。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）发言人称目前情况「令人极为担心」。

史迪纳无瑕号的瑞典船东史迪纳散装货轮公司（Stena Bulk）发言人告诉法新社，船上所有船员证实幸存。

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