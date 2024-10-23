北约、美防长证实北韩已派兵赴俄

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（法新社布鲁塞尔23日电） 北大西洋公约组织（NATO）发言人今天表示，北约成员国已掌握北韩派遣部队到俄罗斯的证据。美国国防部长奥斯汀也说有相关证据，但目前还不清楚部署目的。

北约发言人达克拉雅（Farah Dakhlallah）在声明中表示：「盟邦握有朝鲜民主主义人民共和国 （北韩正式国名）调遣部队到俄罗斯的证据，相关证据已经过确认。」

「如果这些部队预定前往乌克兰作战，将代表北韩给予俄罗斯非法战争的支持明显升级，也是俄国在前线损失惨重的又一个迹象。」

美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）今天也指出，有证据显示北韩部队在俄罗斯，但他们在那里做什么还有待观察。

奥斯汀在罗马告诉记者：「有证据显示朝鲜民主主义人民共和国部队在俄罗斯。他们在那里究竟在做什么？这有待观察。这是我们得搞清楚的问题。」

南韩情治单位之前已表示，北韩派兵前去协助俄国盟友跟乌克兰作战。这是美国政府首度证实南韩方面的警告。

一名美国政府高官今天匿名指出，「数以千计的」北韩军人正在俄罗斯准备受训，但美方不知道他们的任务为何，以及是否会去乌克兰作战。

南韩国家情报院今天则告诉南韩国会议员，北韩已增派1500名士兵至俄罗斯，并预计于12月底前在俄国部署1万名军人，这些人在俄受训后可能将在俄乌战争中和乌克兰作战。