北约军费大增仍缺武器 盟国吁尽速提升军工产能

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（法新社布鲁塞尔30日电） 距离北大西洋公约组织（NATO）大幅增加国防支出的历史性承诺已过1年，成员国领袖下周将在土耳其安卡拉举行峰会，并面临另一项挑战：如何让军工产业生产足够的武器。

法新社报导，去年欧洲与加拿大国防预算合计增加900亿美元，随着更多资金投入国防，这个由32个成员国组成的军事联盟却发现，如何将预算迅速转化为实际战力，已成为当前最大难题。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）表示，「资金至关重要，但你不可能用美元或欧元来拦截飞弹或阻止坦克。」

「我们必须将资金迅速转化为可投入作战的能力，这是我们共同的首要任务。」

安卡拉（Ankara）峰会期间，北约将同步举办国防产业论坛，各国领袖预料将签署总价数十亿美元的军工合作协议，使提升武器生产能力成为峰会焦点之一。

实际上，自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧洲军工生产能力不足的问题早已充分暴露，不仅武器交货期漫长，许多关键军事能力也仍存在缺口。

另一方面，美国总统川普对伊朗发动战事，也消耗大量美军武器库存，并凸显美国军工业补充库存时所面临的压力。

对欧洲而言，在外界日益质疑美国安全承诺可靠性、以及警告俄罗斯未来数年可能再次发动攻击之际，提升自身军工产能、降低对华府依赖已成为攸关安全的重要课题。

欧盟执行委员会防卫事务执行委员库比柳斯（Andrius Kubilius）表示：「我们已学会如何筹措更多资金，但仍须学会如何更有效率地运用这些资金，以在产能、创新及军事实力上超越俄罗斯。」

军工产业则强调，历经数十年的国防投资不足后，产业已开始出现转变。

欧洲航太暨国防工业协会（ASD）秘书长葛兰德（Camille Grand）表示：「许多制造商正大幅扩充产能。但这是否表示我们已达到应有的标准？恐怕还没有。」

分析人士警告，若现在爆发战争，欧洲的防空飞弹等关键武器恐怕很快就会耗尽。

欧洲外交关系委员会（European Council on Foreign Relations）分析师指出：「在部分关键领域，欧洲目前的产能可能在数天内就不堪负荷。」

「欧洲弹药的年产量已从2022年的30万枚炮弹提升至200万枚的目标，但仍不足以支持长期战争。」

欧盟已推出一系列改革措施，希望整合区域国防市场，但法国等国仍强力保护本国军工企业，导致市场依旧高度分散。

布鲁塞尔智库「欧洲暨全球经济研究所」（Bruegel）资深研究员沃尔夫（Guntram Wolff）表示，大型军工企业缺乏投资诱因，因为它们知道本国政府会优先采购本土产品。