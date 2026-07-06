北约峰会前夕 俄无人机与飞弹袭基辅增至14死60伤

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（法新社基辅6日电） 乌克兰当局表示，俄罗斯今天朝基辅地区发射飞弹与无人机攻击，目前已造成至少14人死亡、约60人受伤。这起俄军1周内第2起攻击事件发生在北大西洋公约组织（NATO）峰会召开前夕。

几天前，俄罗斯对基辅地区的另一次攻击造成了30多人丧生；袭击发生后，乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy) 敦促北约盟国做出「强力决定」，以提升乌克兰的防空能力。

欧洲联盟(EU)也表示，乌克兰需要防空支援。

这场拂晓攻击行动将基辅一栋公寓大楼炸出巨大缺口，顶楼楼板几乎被炸成两截。

法新社记者在飞弹空袭警报期间听到超过10次爆炸巨响，并看到天空中出现数道闪光，随后又响起一连串爆炸声。

这是俄罗斯1周内第2次动用难以拦截的弹道飞弹攻击，泽伦斯基再度紧急呼吁盟国支援先进飞弹，供美制爱国者防空系统使用。

泽伦斯基将在明天登场的北约年度峰会场边，与美国总统川普讨论俄乌战争。

他在社群媒体发文表示：「美国和我们的欧洲伙伴在安卡拉登场的北约峰会上做出强力决定，支持我们的防空能力，保护平民生命，这至关重要。」

泽伦斯基指出，基辅及周边地区至少有14人死亡，另有约60人受伤。

他还说，俄罗斯总共发射了68枚飞弹和351架攻击无人机。

官员指出，基辅约30栋住宅建筑受损，攻击发生数小时后，搜救人员持续在断垣残壁和瓦砾堆中进行搜索。

泽伦斯基指出，乌克兰军队击落俄罗斯的无人机和巡弋飞弹，但「防空拦截飞弹供应不足」，无法阻止弹道飞弹。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，这次袭击凸显乌克兰「迫切」需要更多防空系统，北约峰会上将会进行讨论。