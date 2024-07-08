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北约峰会将登场 乌克兰入盟恐难取得具体进展

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（法新社布鲁塞尔8日电） 北大西洋公约组织（NATO）峰会明天登场，会中预料重申乌克兰有朝一日将入盟并矢言持续军援基辅。但北约各国领袖这次将不会给出乌国总统泽伦斯基最想要的事物：入盟邀请。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望获得坚定邀请，让受到战争摧残的乌克兰在短期内加入拥有核武的北约。

北约去年在立陶宛举行的峰会上，未提供乌克兰确切的入盟时程，引起不快。泽伦斯基痛批北约「荒谬」，因此掀起一场外交风暴。

在北约今年峰会召开地点美国华府，西方国家官员表示，他们希望避免再度出现撕破脸的情况，因此泽伦斯基已获明确告知，关于乌克兰入盟，这次仍不会有任何具体进展。

多名外交官透露，北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）已提前会晤泽伦斯基向他说明北约会采取的做法。一名北约外交官说：「这次做了更好的事前准备。无论情况如何，泽伦斯基都将得接受。」这名外交官与其他消息人士一样要求匿名。

对美国总统拜登（Joe Biden）而言，这场北约峰会平顺格外重要，因为他在竞选总统辩论会上的表现重伤形象后，力拼连任陷入苦战。

乌克兰遭到俄罗斯全面侵略已达2年半，因此持续坚信，若进入美国为首的北约保护伞下，是唯一能带来长期安全保障的办法。

但基辅方面已接受，北约华府峰会将不会让乌克兰入盟有任何进展。一名乌克兰高阶官员表示，「获邀机率趋近零」；但他也说，基辅希望藉盟邦对乌克兰入盟缺乏进展的「罪恶感」，来在其他领域取得进展。

对于让乌克兰朝加入北约更靠近，意愿最低的成员国是重量级的美国和德国，两国长期以来谨慎避免让北约更接近与蒲亭（Vladimir Putin）领导的俄罗斯开战。

数名外交官员指出，乌克兰在军购等关键改革部分已有些进展，但在根除贪腐上仍有许多工作要做。

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