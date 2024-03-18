北约秘书长史托腾柏格：气候变迁成全球安全「危机倍增器」

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（法新社巴库17日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天强调应对全球暖化的必要性，还说气候变迁是影响全球安全的「危机倍增器」。

法新社报导，史托腾柏格和亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）在亚塞拜然首都巴库（Baku）举行的联合记者会发表上述言论。拥有丰富能源的亚塞拜然将于11月主办联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）。

史托腾柏格说，巴库在向北约主要盟国供应天然气方面扮演重要角色，「挑战在于世界需要能源，但同时我们也需要应对全球暖化」。

他指出，「我们需要协调能源和环境需求。气候变迁对安全至关重要，也对北约至关重要。」

「气候变迁堪称『危机倍增器』，我们在世界各地都可以看到气候变迁的影响。」

史托腾柏格也称赞巴库投资替代能源，并强调该国具有「巨大潜力」，可成为欧洲市场的水力发电和太阳能供应商。

此前，在石油和天然气生产国亚塞拜然举行气候峰会的决定引来环保组织的批评。

阿利耶夫则说，虽然巴库是「泛欧天然气供应国」，但该国设有一个雄心勃勃的绿色转型计画。

他说，亚塞拜然获选为11月11日到24日举行的COP29主办国，这象徵「对我国绿色转型努力的认可」。

联合国气候变化纲要公约缔约方会议今年是连续第2年由石油大国主办，2023年的会议在阿拉伯联合大公国举行。