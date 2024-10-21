立足瑞士 报道世界
登录

北约秘书长：北韩若派兵乌克兰援俄 将使局势严重升级

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布鲁塞尔21日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天警告，若北韩派兵赴乌克兰支持俄罗斯，将使局势「严重升级」。

综合法新社及韩联社报导，吕特在社群媒体X发文表示，他已与南韩总统尹锡悦通话，讨论北约「与首尔的密切伙伴关系、国防工业合作，以及欧洲-大西洋和印度-太平洋区域间相互关联的安全（议题）」。

此外，吕特还在X指出：「北韩派遣部队前往乌克兰与俄罗斯并肩作战，将意味局势严重升级。」

南韩国家情报院18日表示，北韩已决定「大规模」派遣部队，支持俄罗斯在乌克兰的战争，其中1500名特种部队已在俄国远东地区接受训练，之后可能部署到乌克兰前线。

南韩外交部今天召见俄国驻韩大使齐诺威耶夫（Georgy Zinoviev），抗议北韩近期派兵协助俄罗斯侵略乌国，要求北韩立即撤军，并强调将利用一切可能手段来应对。

俄罗斯驻韩大使馆表示，齐诺威耶夫今天向南韩外交部强调，俄罗斯与北韩之间的合作「并非针对」南韩的安全利益。

俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「北韩是我们的近邻兼伙伴，我们在各领域发展（双边）关系，这是我们的主权权利。我们将继续进一步发展这种合作。」

面对记者询问俄国是否正运用北韩部队，培斯科夫拒绝正面回应，仅做出以上表示。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
74
63 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
98
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团