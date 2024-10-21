北约秘书长：北韩若派兵乌克兰援俄 将使局势严重升级

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（法新社布鲁塞尔21日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天警告，若北韩派兵赴乌克兰支持俄罗斯，将使局势「严重升级」。

综合法新社及韩联社报导，吕特在社群媒体X发文表示，他已与南韩总统尹锡悦通话，讨论北约「与首尔的密切伙伴关系、国防工业合作，以及欧洲-大西洋和印度-太平洋区域间相互关联的安全（议题）」。

此外，吕特还在X指出：「北韩派遣部队前往乌克兰与俄罗斯并肩作战，将意味局势严重升级。」

南韩国家情报院18日表示，北韩已决定「大规模」派遣部队，支持俄罗斯在乌克兰的战争，其中1500名特种部队已在俄国远东地区接受训练，之后可能部署到乌克兰前线。

南韩外交部今天召见俄国驻韩大使齐诺威耶夫（Georgy Zinoviev），抗议北韩近期派兵协助俄罗斯侵略乌国，要求北韩立即撤军，并强调将利用一切可能手段来应对。

俄罗斯驻韩大使馆表示，齐诺威耶夫今天向南韩外交部强调，俄罗斯与北韩之间的合作「并非针对」南韩的安全利益。

俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「北韩是我们的近邻兼伙伴，我们在各领域发展（双边）关系，这是我们的主权权利。我们将继续进一步发展这种合作。」

面对记者询问俄国是否正运用北韩部队，培斯科夫拒绝正面回应，仅做出以上表示。