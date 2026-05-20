北约秘书长：美国缩编驻欧美军 无损防御规画

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（法新社布鲁塞尔20日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天表示，美国从欧洲撤回5000名美军的决定无损北约的防御规画。预计华府也将减少可供北约调度的兵力。

吕特告诉记者：「关于（美方）这项宣布，这4000到5000人，属于轮调部队，对北约防御规画并无影响。」

美国总统川普（Donald Trump）在伊朗战争问题上与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）发生争执后，华府本月宣布，将把5000名美军撤出德国。

这项决定突如其来，随后又出现兵力缩减究竟是影响德国还是波兰的困惑，令欧洲感到不安。但川普政府长期以来一直告诉欧洲国家，美国有意从欧洲撤出部队，把重心摆在全球其他威胁。

吕特表示：「我们知道调整会发生。美国势必得更转向━比方说━亚洲。…这会以有条理的方式逐步进行。」

川普曾批评欧洲对他与伊朗作战的反应，并一再扬言可能考虑退出北约。

美国战争部昨天则表示，驻欧美军将从4个旅减为3个旅，使部署规模回到2021年水准。

美国副总统范斯（JD Vance）昨天说，向波兰部署4000名士兵的计画是延后而非取消。

北约的欧洲成员国本周将在瑞典一场会议上，向美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）寻求厘清状况。他们也希望能在7月土耳其召开北约领袖峰会前，化解紧张局势。

虽然目前各界把焦点摆在驻欧美军上，但预料美国也将宣布，在危机时刻可供北约调用的兵力总数亦将减少。

欧洲外交官们表示，他们预期美方22日将在布鲁塞尔一场高官会议上，证实会削减对北约部队模式（force model）的贡献。

北约部队模式指的是在需要时，来自整个联盟在180天内可供北约指挥官调用的部队人数。