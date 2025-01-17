北约：成员国要保护所有海底基础设施 是不可能的任务

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（法新社布鲁塞尔16日电） 北大西洋公约组织（NATO）基础设施安全中心负责人今天表示，要保护庞大且至关重要的海底缆线和管线网路免受破坏，对北约成员国而言是「不可能的任务」。

过去几个月来，波罗的海（Baltic Sea）发生数起海缆遭蓄意破坏的可疑事件，对此周边国家纷纷加强防范工作。

多条电信电缆和海缆近来传出遭切断后，专家和政治人物指控说，俄罗斯趁其与西方国家为了乌克兰对峙之际，精心筹划一场针对西方国家的混合战。

北约本周稍早宣布，正在波罗的海执行一项新的监控任务，包括部署巡逻舰和飞机，以阻止针对该地区海底基础设施的任何企图。

北约关键海底基础设施安全海事中心（Maritime Centre for Security of Critical Undersea Infrastructure）主任、丹麦海军上校马库森（Niels Markussen）警告说，不可能阻止每一次的破坏行为。

马库森告诉法新社：「不可能每隔1�删驮诠芟呋蚝＠律戏讲渴�1艘船，这是不可能的任务。全世界目前约有5万艘大型船舶，他们可在有海底电缆的海域抛下船锚，拖曳海底设施。」

他指出，虽然北约在波罗的海执行的新任务无法阻止所有事件发生，但「会更多聚焦于这些事件、进行监控，并进一步了解谁在当地活动和做了什么事」。