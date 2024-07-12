北约3天峰会落幕 矢言续挺乌克兰

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（法新社华盛顿11日电） 北大西洋公约组织（NATO）今天在美国总统拜登是否适合竞选连任的疑云笼罩下结束为期3天的峰会，北约各国领导人承诺持续支持乌克兰及坚守对联盟的承诺。

俄罗斯两年半前入侵亲西方的邻国乌克兰，拥有32个成员国的北约利用在美国华府举行的盛大75周年峰会展示抗俄决心，但美国大选不确定性让这场峰会蒙上阴影，拜登正为他的政治生命拚搏。

拜登在闭幕记者会上说：「我不会背弃乌克兰。我将维持北约的强大。这正是我们所做的，也是我们现在将持续做的事。」

拜登将他对北约的承诺与前总统川普的说法相提并论。

拜登谈到北约集体防御承诺时说：「我的前任（川普）已表明，他对北约没有任何承诺。他已明确表示他觉得没有义务遵守第5条款。」北约第5条款规定，任何对欧洲或北美的武装攻击应被视为对全体成员的攻击。

拜登在峰会最后一天会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他北约国家领导人。拜登先前已承诺提供新的防空系统以助保护乌克兰。

但泽伦斯基呼吁支持乌克兰的国家更进一步，尤其是美国，例如允许乌军使用美援武器攻击俄罗斯境内的范围扩大。

泽伦斯基说：「如果我们希望打赢、希望战胜、希望救国、护国，我们必须取消所有限制。」

美国和德国等主要盟邦5月放宽乌军袭俄境的条件，以回应俄军对乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）攻势，但对乌军可以袭击的距离和情况保留一些限制。

拜登表示，他听取各军事首长的建议且「每天」评估是否做出任何调整。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）的态度更为明确，称「没人打算改变先前的措施和指导方针」。

萧兹说：「我们的任务仍是确保我们向乌克兰提供最大程度的支持，但也要防止战争升级为俄罗斯与北约的战争。」

北约各国领导人在峰会上再次拒绝向乌克兰发出入盟的明确邀请，恐让泽伦斯基失望而归。但为缓和任何不安，领袖们称乌克兰加入北约之路「不可逆」。

泽伦斯基说：「我们还在努力，也会持续尽一切努力确保乌克兰有朝一日受邀并成为北约成员国，我相信我们将实现目标。」