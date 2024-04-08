北美陷日全食狂热 错过要等到2044年

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（法新社美国殷格拉姆8日电） 日全食正在北美各地掀起狂热，今天将上演的天文奇景可望罕见地结合商业、科学和庆祝活动。

这次的北美日全食将于美东时间下午2时7分（台湾时间9日凌晨2时7分）出现在墨西哥太平洋海岸，然后一路往东北方向移动，穿过美国15个州来到加拿大，在不到1个半小时的时间后从纽芬兰（Newfoundland）上空离开北美大陆。

日全食路径上预期将会举办庆祝活动、观看派对，甚至集体婚礼，届时月亮将完全遮住太阳的光线长达几分钟，不过还是要看雨云是否来搅局而定，美国南部和中部就可能会面对这种情况

美国国家航空暨太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）最近说：「日全食具有特殊的力量。它们让人们对宇宙之美产生敬畏之情。」

今年日食带宽185公里，估计有近3200万人居住在日全食路径内，另有1.5亿人居住在距离日食带不到约321公里的地方。身处日食带之外的人仍然可以欣赏日偏食，或收看NASA的网路直播。

下次北美大部分地区要等到2044年才能再看到日全食。

企业都在利用这个激动人心的时刻举办特别活动，而位于主要观赏地点的旅馆和短期出租房间，几个月前都已一房难求。

德州殷格拉姆（Ingram）的巨石阵2号公园（Stonehenge II）是英国史前建筑的复制品，来自世界各地观赏日全食的民众已聚集在此。

在克里夫兰市（Cleveland），当地官员预估将有约20万游客造访，摇滚名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）计划举办为期4天的现场音乐活动。

在阿肯色州（Arkansas）的拉塞尔维尔（Russellville）将有300对新人举行集体婚礼，日全食途径上的许多学校将停课或提早放学。

德州调研机构佩里曼集团（Perryman Group）估计，今年日全食的直接和间接经济影响可能达60亿美元（约新台币1900亿元）。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）